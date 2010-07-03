Пострадавшая рассказала о действиях сотрудников роддома № 27

Суд арестовал экс-заведующую роддома № 27 по делу о халатности

Савеловский суд Москвы постановил арестовать бывшую заведующую филиалом роддома №27 Марину Сармосян по обвинению в халатности. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Правоохранительные органы инициировали проверку после того, как в соцсетях опубликовали жалобы пациентки. Женщина пожаловалась на то, что из-за врачебных ошибок ее ребенок пострадал при родах – как следствие, малыш получил отек мозга и остался инвалидом.

Как заявила пострадавшая Татьяна Бенграф, действия врачей были грубыми и непрофессиональными.

"Когда начиналась схватка, они [акушеры] начинали мне выдавливать ребенка, надавливая от груди вниз живота, от боли у меня искры из глаз летели. Просто раздавили череп моему ребенку. Потом она [Сармосян] взяла вакуум, рассекла мне все, выдрала ребенка за голову и плечи", – заявила женщина.

Сообщается и о других женщинах, которые жаловались на профессиональные качества Марины Сармосян. В частности, роженицы заявляли, что им отказывали в кесаревом сечении, а естественные роды приводили к травмам младенцев. По результатам служебной проверки заведующую филиалом роддома № 27 уволили.

Ранее стало известно, что департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого.

