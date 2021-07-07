В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей

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Неизвестные ограбили водителя Mercedes в столице на 32 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Инцидент произошел вечером 6 июля на Ленинском проспекте. Неизвестные в медицинских масках разбили водительское стекло автомобиля, распылили в салон неустановленную жидкость из баллончика и похитили сумку, в которой находились деньги пострадавшего.
Затем злоумышленники скрылись. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Ранее безработная жительница столицы рассказала, что из ее BMW украли 390 тысяч рублей и золотые часы.