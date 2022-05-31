ЦБ планирует сохранить ограничения на покупку наличной валюты физлицами до осени

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Действующие в России ограничения на покупку наличной валюты для физлиц планируется сохранить до сентября, заявила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией", – сказала она.
Ранее ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца текущего года.
Также регулятор смягчил временные ограничения по операциям с наличной валютой. С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме евро и долларов.
При этом ограничения на продажу наличных долларов и евро сохранятся до 9 сентября. Граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступила в банковские кассы с 9 апреля.
Курс доллара установился на уровне 61,14 рубля
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