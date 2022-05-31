ЦБ не планирует вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц

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Банк России не рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для физических лиц, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Нет, насколько я знаю, не обсуждалась эта тема", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца текущего года.

Также Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых с прежних 14%. В ЦБ подчеркнули, что риски для финансовой стабильности страны снизились, что создало условия для снижения параметра.

