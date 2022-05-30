ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро

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Официальный курс доллара на 31 мая составил 63,1 рубля, сообщается на сайте ЦБ. Это на 3,31 рубля ниже предыдущего показателя. Курс евро Банк России понизил на 4,72 рубля, до 64,72 рубля.
В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро упал ниже 64 рублей. По состоянию на 13:18 по московскому времени курс европейской валюты демонстрировал снижение на 6,14 рубля, до 63,55 рубля. Несколько минут спустя курс евро снизился до 62,81 рубля, однако к 13:28 поднялся до 63,38 рубля.
Доллар, в свою очередь, торговался на уровне 61,73 рубля, теряя в стоимости 4,97 рубля.
26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ.
На фоне данного решения после продолжительного периода укрепления российская валюта начала падение. За день до этого курс евро опускался ниже 58 рублей впервые с 2015 года, а доллар торговался на уровне 56 рублей.
Экономист оценил ситуацию с рублем и курсом валют
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