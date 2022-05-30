Курс евро опустился ниже 63 рублей, доллара – ниже 62 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:18 по московскому времени курс европейской валюты демонстрировал снижение на 6,14 рубля, до 63,55 рубля. Несколько минут спустя курс евро снизился до 62,81 рубля, однако к 13:28 поднялся до 63,38 рубля.

Доллар, в свою очередь, торговался на уровне 61,73 рубля, теряя в стоимости 4,97 рубля.

26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ.

На фоне данного решения после продолжительного периода укрепления российская валюта начала падение. За день до этого курс евро опускался ниже 58 рублей впервые с 2015 года, а доллар торговался на уровне 56 рублей.

