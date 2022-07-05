РФ анализирует меры по снятию блокировки своих счетов за рубежом – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россия анализирует меры, которые могут быть эффективными в вопросе урегулирования ситуации с заморозкой российских золотовалютных резервов (ЗВР) за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы анализируем все меры, которые могут быть эффективными в плане урегулирования этой незаконной ситуации", – приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля также прокомментировал звучащие в Европе призывы использовать российские замороженные активы для восстановления инфраструктуры Украины.
По словам Пескова, такие действия незаконны и противоречат всем международным нормам и законам.
Ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. Как заявила глава МИД страны Лиз Трасс, для этой инициативы, скорее всего, потребуются изменения в законодательстве.
До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.
В свою очередь, Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.
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