Санкции против РФ действуют медленнее, чем планировалось – канцлер Австрии

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События на Украине демонстрируют, что санкции против РФ действуют медленнее, чем надеялись в Евросоюзе. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись. Но это зависит от того, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится", – отметил Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с премьером Венгрии.

По мнению политика, "интеллигентные" санкции против России, подразумевающие меры и против экономики страны, будут успешны, однако должно пройти больше времени.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

