Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев упрекнул Европу за ее нынешнюю политику на российском направлении.

В своем телеграм-канале он назвал политику европейцев "отвратительным коктейлем" из хамства, инфантильности и глупости. Медведев заявил о желании ЕС усидеть на трех стульях.

Он пояснил, что сперва Европа объявила о намерении строго наказать Россию, "порвав российскую экономику в клочья", лишив денег от экспорта энергоносителей и вводя санкции.

"Потом спохватились. Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. Осознали, как трудно сидеть на трех стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже не чужие", – пояснил зампред Совбеза.

Ранее Медведев сказал, что украинское руководство является угрозой для безопасности России. По его мнению, те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, реально представляют угрозу для безопасности огромного количества людей, которые оказались в тисках киевского режима.

Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на то, что в последние 10 лет никто не желал выслушивать озабоченности России по поводу расширения Североатлантического альянса, а украинские власти отказывались разрешить конфликт в ДНР и ЛНР.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.