Сенаторы США представили проект по внесению РФ в список спонсоров терроризма

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Сенаторы американского Когресса представили законопроект о внесении России в список стран – спонсоров терроризма.
Авторами инициативы выступили сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. При этом они подчеркнули, что администрация президента Соединенных Штатов выступает против данного проекта.
"Мы прекрасно понимаем, что администрация (президента США Джо Байдена. – Прим. ред.) придерживается другой точки зрения по этому вопросу. Со всем уважением, я с этим не согласен", – приводит слова Блюменталя ТАСС.
На пресс-конференции, посвященной данному законопроекту, Блюменталь заявил, что Россия якобы заслужила право быть включенной в "клуб изгоев" наряду с Ираном, Северной Кореей, Кубой и Сирией.
Также отмечается, что законопроект, в случае его принятия, позволяет Байдену отменить решение о внесении РФ в список стран – спонсоров терроризма, если президент США подтвердит Конгрессу, что Москва "больше не поддерживает акты международного терроризма".
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение не вносить Россию в список государств – спонсоров терроризма является окончательным. По ее словам, подобный шаг имел бы серьезные последствия для всего мира.
Белый дом подтвердил отказ внести РФ в список стран – спонсоров терроризма
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