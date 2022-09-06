В Белом доме назвали окончательным решение не вносить РФ в список спонсоров терроризма

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В Белом доме назвали окончательным решение американских властей не вносить Россию в список государств – спонсоров терроризма. Об этом пишет ТАСС.

С заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она рассказала журналистам, что администрация американского лидера Джо Байдена приняла окончательное решение. По ее словам, подобный шаг имел бы серьезные последствия как для Украины, так и для всего мира.

"Это может серьезно повлиять на возможность доставки помощи в украинские районы", – добавила Жан-Пьер.

В свою очередь, первый замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател уточнил, что американские власти сочли включение РФ в список государств – спонсоров терроризма неэффективной мерой.

"Как сказал президент США, мы не считаем это наиболее эффективным или действенным способом привлечения РФ к ответственности", – резюмировал он.

Ранее Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств – спонсоров терроризма.

В конце июля спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений Москвы и Вашингтона будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.