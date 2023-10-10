Сейсмологи не обнаружили взрывов после утечки на газопроводе Balticconnector

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Эстонские и финские сейсмологи не зафиксировали взрывов после утечки на подводном газопроводе Balticconnector. Об этом порталу эстонской телерадиовещательной компании ERR заявила ведущий сейсмолог Эстонского геологического центра Хейди Соосалу.

"Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения", – добавила она.

8 октября эстонский и финский операторы газотранспортной системы обнаружили падение давления в подводном газопроводе. Из-за возможной течи клапаны трубопровода были перекрыты. Сейчас поставки газа осуществляются через плавучий терминал СПГ.

Причины утечки расследуются, а в НАТО уже подтвердили готовность оказывать содействие в расследовании произошедшего с 77-километровым газопроводом между финским Инкоо и эстонским Палдиски. Одна из версий гласит, что повреждение могло произойти из-за внешнего воздействия, уточняют в канцелярии президента Финляндии.

Ремонт запущенного в конце 2019 – начале 2020 года газопровода может затянуться на несколько месяцев. Специалисты пока не обнаружили точное место утечки, а директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд заявил, что не собирается спекулировать на тему возможных причин произошедшего.