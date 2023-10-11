Эксперт не исключил повреждение газопровода Balticconnector корабельным якорем

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Газопровод Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем. Такое мнение высказал глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

"Если труба сдвинулась и повреждена ее половина, то я думаю, что к этому, вероятно, привела череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать", – сказал он в эфире телеканала Yle.

В таком случае, по словам эксперта, доказать, было ли подобное совершено случайно или намеренно, будет сложно.

Между тем Саволайнен призвал не обвинять в произошедшем Россию. По его словам, для начала необходимо выяснить, был ли связан корабль с РФ.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что, если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, Альянс даст единый и решительный ответ.

