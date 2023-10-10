Повреждение эстонско-финского газопровода расследуют как вандализм

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Полиция расследует повреждение газопровода Balticconnector как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Об этом сказал представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен, пишет РИА Новости.

Однако полицейский заявил, что это лишь одна из версий, а само расследование находится на очень ранней стадии.

8 октября операторы газотранспортной системы обнаружили падение давления в подводном газопроводе между Эстонией и Финляндией. Сейсмологи не зафиксировали взрывов после утечки.

Трубопровод был перекрыт. Его ремонт может составить несколько месяцев. Сейчас газ в Финляндию поставляют через плавучий терминал СПГ, а Эстония будет получать его из Латвии.

В НАТО уже подтвердили готовность оказывать содействие в расследовании. Затем финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Сообщалось, что, помимо утечки газа, было выявлено повреждение кабеля связи.