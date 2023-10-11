Песков назвал тревожной новость о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Новость об инциденте на газопроводе между Финляндией и Эстонией является достаточно тревожной, Россия будет ожидать более подробной информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что не располагает технической информацией и не знает, есть ли она у российских специальных служб. Представитель Кремля напомнил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, имея в виду атаки против трубопроводов "Северный поток".

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович сказал, что заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что ответ НАТО будет "решительным и единым", если подтвердится факт "намеренной атаки" на газопровод, просто "повышает значимость НАТО". Об этом пишет RT.

По словам эксперта, газопровод не очень большой, он связывает Прибалтику и Финляндию, может качать газ в двух направлениях. В последнее время газ шел из Финляндии в Прибалтику.

Он уточнил, что Финляндия открыто закупает российский сжиженный природный газ. Соответственно газ, который шел из Финляндии в Прибалтику, мог быть технически из России, в виде СПГ, поставленного в Финляндию.

Митрахович подчеркнул, что случившееся не приведет к большим проблемам в этом регионе, но снизит его энергетическую безопасность и связанность, может частично привести к увеличению цен на газ в Европе.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в подводном газопроводе. Это случилось около двух часов ночи.

Его ремонт может затянуться на несколько месяцев. Специалисты пока не обнаружили точное место утечки, а директор Gasgrid Finland Янне Гренлунд заявил, что не собирается спекулировать на тему возможных причин произошедшего.

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