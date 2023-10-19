Полиция Финляндии завершила осмотр повреждений газопровода Balticconnector

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Сотрудники полиции Финляндии закончили осматривать повреждения газопровода Balticconnector и направили на экспертизу взятые образцы. Это следует из заявления на сайте Центральной криминальной полиции страны.

"Полиция получила официальную помощь от Пограничной службы и Сил обороны в техническом расследовании повреждения газопровода", – добавили в сообщении.

По информации ведомства, несмотря на завершение осмотра, сотрудники полиции все равно будут находиться на месте происшествия. Расследование обстоятельств повреждения магистрали продолжится.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.