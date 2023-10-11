Трубопровод Balticconnector вернут в эксплуатацию не раньше 2024 года

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Поврежденный трубопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией возобновит работу не раньше апреля следующего года. Об этом сообщается на сайте оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

"По предварительным экспертным оценкам можно предположить, что планирование ремонтных работ, сбор необходимого подводного оборудования и собственно ремонтные мероприятия, включая осмотр отремонтированного участка трубы и ввод в эксплуатацию, продлятся не менее пяти месяцев", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что в настоящее время передача газа между странами не идет. Специалисты определяют состояние трубы и планируют ремонтные работы.

Как добавил оператор, польская газотранспортная система работает стабильно, поставки проходят через СПГ-терминал в порту Инкоо. Он помогает обеспечивать необходимый объем газа, указали в компании.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, Альянс даст единый и решительный ответ.

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