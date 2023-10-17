Министр охраны климата Финляндии заявил о повреждении Balticconnector внешними силами

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Повреждение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Финляндией было вызвано внешними силами. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен.

"Мы лишь можем сказать, что это была внешняя сила", – приводит агентство Reuters его слова.

Однако министр отказался возлагать на кого-то вину за инцидент, пока не будет доказательств. По данным агентства, в настоящее время следователи рассматривают версию, что это могло стать результатом диверсии.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода. Теперь трубопровод возобновит свою работу не раньше апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что, если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

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