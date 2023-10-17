К повреждению Balticconnector может быть причастно китайское судно – СМИ

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К повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно, пишет эстонская газета Postimees.

"Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга", – заявили в СМИ.

По данным источников в госструктурах Эстонии, власти расплывчато называют подозреваемых в инциденте, так как эти данные очень деликатны в политическом и дипломатическом плане. Эстония пока не обращалась к Китаю на дипломатическом уровне, опираясь на отсутствие официальных сведений.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.