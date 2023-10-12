США поддерживают Финляндию и Эстонию в расследовании повреждения Balticconnector

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Соединенные Штаты поддерживают Финляндию и Эстонию в расследовании повреждения трубопровода Balticconnector. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в соцсети X.

"Мы солидарны с союзниками по НАТО Финляндией и Эстонией в расследовании повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море и поддерживаем проводимое ими расследование для установления причины", – написал он.

Многие пользователи соцсети в комментариях под данной публикацией напомнили Блинкену об отсутствии каких-либо результатов расследования по подрывам "Северных потоков".

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, Альянс даст единый и решительный ответ.