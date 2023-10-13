Путин назвал "чушью" утверждения о причастности РФ к подрыву Balticconnector

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Владимир Путин назвал "чушью собачьей" утверждения о причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Так он отреагировал на вопрос о "следе России" в этом инциденте.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Финляндию и Эстонию в расследовании повреждения трубопровода Balticconnector.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, Альянс даст единый и решительный ответ.