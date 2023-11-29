В МИД РФ допустили военный конфликт России и НАТО

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Вооруженный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом не исключен, однако возможная эскалация полностью зависит от действий военного блока. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", – добавил он.

Бесконечное число попыток посягательства на российские интересы на "сердцевинном" для РФ направлении является "опасным путем", отметил Рябков.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона в ответ на активность Североатлантического альянса у своих границ будет принимать все военно-технические меры предосторожности.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания РФ.