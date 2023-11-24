В Кремле назвали нагнетанием напряженности создание "военного шенгена" НАТО

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В Москве оценивают заявления о возможном формировании "военного шенгена" Североатлантического альянса как развитие противостояния с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", – отметил он.

По словам представителя Кремля, Европа абстрагируется от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул Песков, НАТО продвигается к российским границам, поэтому такие действия вызывают обеспокоенность.

"НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", – добавил он.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует создать "военный шенген", чтобы войска Альянса могли оперативно перемещаться. У НАТО на данный момент есть проблемы с национальными регламентами при перемещении военных и боеприпасов. Большая бюрократическая волокита внутри военно-политического блока мешает передвижению войск по Европе, что в свою очередь может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией.

До этого Песков сказал, что помощь Украине со стороны НАТО не окажет никакого влияния на ход событий в зоне боевых действий и на решимость РФ по продолжению СВО. При этом он выразил уверенность, что Альянс будет и дальше направлять Украине вооружение, увеличивать степень их тактико-технических характеристик и больше вовлекаться в конфликт, несмотря на "раздумья и внутренние мучения".

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