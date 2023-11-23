НАТО может создать "военный шенген"

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НАТО планирует создать "военный шенген", чтобы войска Альянса могли оперативно перемещаться. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу объединенного командования по логистике, генерал-лейтенанта Александра Соллфранка.

По его информации, у НАТО на данный момент есть проблемы с национальными регламентами при перемещении военных и боеприпасов. Он объяснил, что большая бюрократическая волокита внутри военно-политического блока мешает передвижению войск по Европе, что, в свою очередь, может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией.

Соллфранк подчеркнул, что задача быстрого развертывания сил, наличия запчастей, продовольствия, топлива и боеприпасов стала сложнее. Он признался, что хотел бы видеть зону свободного военного прохода – "военный Шенген", аналогичную политической Шенгенской зоне, позволяющей свободнее передвигаться внутри большей части стран Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что помощь Украине со стороны НАТО не окажет никакого влияния на ход событий в зоне боевых действий и на решимость РФ по продолжению СВО. При этом он выразил уверенность, что Альянс будет и дальше направлять Украине вооружение, увеличивать степень их тактико-технических характеристик и больше вовлекаться в конфликт, несмотря на "раздумья и внутренние мучения".

До этого экс-главком НАТО Джеймс Ставридис выразил мнение, что финал конфликта на Украине может произойти по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, уточнил он.

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