28 ноября, 12:42Политика
НАТО нацелено на сдерживание РФ и приносит в жертву народ Украины – Песков
Фото: ТАСС/IMAGO/Sven Simon
НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что бы там ни изобреталось, какие заявления бы ни делали, основное предназначение этого Альянса, как нам видится, заключается именно в этом. Естественно, Альянс анализирует ситуацию, Альянс видит реальное положение дел", – сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание, что пока НАТО не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с РФ".
По словам Пескова, в Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями. В заключение он подчеркнул, что спецоперация продолжается.
Ранее Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" заявил, что попытки создания конфронтационных ситуаций в мире продолжаются. При этом российский лидер назвал G20 важной структурой в управлении экономикой. Он напомнил, что она создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки.
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