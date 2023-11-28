НАТО нацелено на сдерживание РФ и приносит в жертву народ Украины – Песков

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НАТО считает Россию противником и была создана как инструмент конфронтации и сдерживания РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что бы там ни изобреталось, какие заявления бы ни делали, основное предназначение этого Альянса, как нам видится, заключается именно в этом. Естественно, Альянс анализирует ситуацию, Альянс видит реальное положение дел", – сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что пока НАТО не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с РФ".

По словам Пескова, в Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями. В заключение он подчеркнул, что спецоперация продолжается.

Ранее Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" заявил, что попытки создания конфронтационных ситуаций в мире продолжаются. При этом российский лидер назвал G20 важной структурой в управлении экономикой. Он напомнил, что она создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки.



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