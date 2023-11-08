Лавров заявил, что Запад вводит санкции против РФ с целью спровоцировать беспорядки

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Главная цель, которую Запад ставит перед собой, вводя антироссийские санкции, заключается в том, чтобы спровоцировать беспорядки в РФ, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Цели не скрываются – подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти – это прямо декларируемая цель", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. По его мнению, путем введения большого количества санкций против РФ ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны, добавил президент.

В свою очередь, диппредставитель РФ в США Анатолий Антонов отметил, что сплоченность россиян особенно актуальна в условиях войны коллективного Запада против России. По его словам, Запад провозгласил своей целью "стратегическое поражение" российского государства.



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