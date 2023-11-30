Новая программа сотрудничества НАТО и Украины не нравится Москве – Песков

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Очередная утвержденная программа сотрудничества Североатлантического альянса и Украины не нравится Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Действия НАТО <...> носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов прокомментировать высказывания генсека Альянса Йенса Столтенберга.

"Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной", – подчеркнул он.

Ранее Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации по проведению реформ. Он уточнил, что в рекомендации вошли такие пункты, как борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержка прав человека и меньшинств.

При этом, как утверждает глава МИД Венгрии Петер Сийярто, на заседании представители стран, входящих в НАТО, заявили, что Украине не предоставят приглашение в Альянс на следующем саммите в Вашингтоне в 2024 году, несмотря на 75-летний юбилей организации.

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