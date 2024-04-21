МО: силы ПВО сбили 194 беспилотника и 8 снарядов РСЗО в зоне СВО за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации 194 украинских беспилотника и 8 реактивных снарядов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", – говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали более 9 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 беспилотников и десятки тысяч других средств ВСУ.

Ранее ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Север". Помимо этого, российские военные ударили по складам с боеприпасами, сбили 251 украинский БПЛА, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда "Vampire".

