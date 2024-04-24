24 апреля, 12:30Происшествия
Пожар локализован на объектах ТЭК под Смоленском после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Василий Анохин"
Спасатели локализовали огонь на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Речь идет об объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Пожар на их территории ликвидируют спасатели регионального главка МЧС РФ с применением трех пожарных поездов. Более того, на местах ЧП работают экстренные службы и службы жизнеобеспечения районов.
"Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет", – информировал Анохин.
О возгораниях на объектах ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах стало известно в ночь на 24 апреля. К моменту начала пожаров средства ПВО еще вели борьбу с украинскими БПЛА. Анохин призвал местных жителей не подаваться панике.