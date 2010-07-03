Электробусы начали работать на семнадцатом по счету маршруте в Москве

Фото: пресс-служба Дептранса

С понедельника, 18 ноября, электробусы начали работать на маршруте № 205к – от Киевского вокзала до улицы Довженко. Это уже 17 по счету маршрут в Москве, где пустили новый экологичный транспорт, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Всего по улицам города курсирует более 250 электрических автобусов. Маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города, три из них проходят через Киевский вокзал.

С начала работы в Москве электробусы перевезли 19 миллионов человек. Они вмещают 85 пассажиров и имеют 30 и более посадочных мест.

В электробусах предусмотрен низкий уровень пола, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

Запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6–12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40–50 километров. Поставщики – КамАЗ и ГАЗ – отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Самым популярным маршрутом электробуса является маршрут № т76, который связывает Ярославский район со станцией метро "ВДНХ".

В начале ноября электробусы начали курсировать по двум новым маршрутам в районе Киевского вокзала: на маршрутах № т34к и 791.

Первый проходит от Киевского вокзала через улицу Мосфильмовскую, метро "Ломоносовский проспект", "Университет" и проспект Вернадского до улицы Кравченко. Второй маршрут связал вокзал с 4-м Сетуньским проездом на западе Москвы.