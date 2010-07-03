Четвертый электробусный маршрут заработал у Киевского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Электробусы начали курсировать по маршруту № т17, который проходит от Киевского вокзала до станции метро "Озерная". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
Отмечается, что электробус будет следовать по Бережковской набережной, улице Мосфильмовской, Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам, связывая разные районы на западе города.
"Маршрут проходит через станции метро "Киевская", "Ломоносовский проспект", "Раменки", "Мичуринский проспект" и "Озерная". Таким образом, в Москве число направлений, где курсируют электробусы, достигло восемнадцати, при этом через обновленную площадь у Киевского вокзала проходят четыре из них", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что всего по городу курсируют 260 электрических автобусов. Каждый день электробусами пользуются около 150 тысяч пассажиров.
18 ноября электробусы начали работать на маршруте № 205к – от Киевского вокзала до улицы Довженко.
С начала работы в Москве электробусы перевезли 19 миллионов человек. Они вмещают 85 пассажиров и имеют 30 и более посадочных мест.
В электробусах предусмотрен низкий уровень пола, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.
Запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6–12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40–50 километров. Поставщики – КамАЗ и ГАЗ – отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.
Самым популярным маршрутом электробуса является маршрут № т76, который связывает Ярославский район со станцией метро "ВДНХ".
Сергей Собянин ранее сообщил, что до конца текущего года количество электробусов в столице достигнет 300 единиц. Мэр также отметил, что с момента выхода электробусов на маршруты число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек.
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