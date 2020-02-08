Монтаж восьми тяговых подстанции для зарядки электробусов завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В нынешнем году в трех округах города появятся модульные тяговые подстанции для зарядки электротранспорта, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

"Начатые в 2019 году работы по монтажу восьми тяговых подстанций, которые расположены в трех административных округах Москвы, планируется завершить в этом году. Шесть из них расположатся на территории СВАО, оставшиеся две в ЮЗАО и ЗАО. В ходе работ проложено более 36 км новых сетей электроснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде случаев для создания сети зарядных станций для электробусов, нужно обеспечить значительные свободные мощности. Для этого не только прокладываются новые сети, но и обеспечивается монтаж модульных комплектных тяговых подстанций (МКТП), которые представляет собой дополнительный источник энергии для городского электротранспорта.

Всего по городу курсирует около 300 электрических автобусов. Каждый день ими пользуется около 150 тысяч пассажиров. Электробусы вмещают 85 пассажиров и имеют 30 и более посадочных мест.

В электробусах предусмотрен низкий уровень пола, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6–12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40–50 километров. Поставщики – КамАЗ и ГАЗ – отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что в столице планируется увеличить парк электробусов вдвое. Ежедневно этим видом транспорта пользуются около 150 тысяч пассажиров.