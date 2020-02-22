Электробусы вышли на новый маршрут в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские электробусы вышли на маршрут №810 от Рижского вокзала до улицы Тихвинской, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

"Московские электробусы начали работать на маршруте №810 в центре столицы – здесь они заменили автобусы. Транспорт следует от Рижского вокзала по проспекту Мира, Трифоновской улице и улице Образцова, Новосущевскому переулку до Тихвинской улицы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодняшний день число маршрутов, на которых курсируют электробусы, достигло 21.

"Маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ежедневно электробусами пользуются свыше 160 тысяч пассажиров", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального Мосгортранса Алексея Фомичева.

В электробусе могут единовременно ехать 85 пассажиров. Посадочных мест в нем выделено 30. Такой транспорт приспособлен для маломобильных граждан: наличествуют низкий уровень пола, пандусы. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на новый маршрут на западе столицы. Транспорт стал курсировать от Крылатского по Осеннему бульвару через метро "Крылатское", далее по дублеру Рублевского шоссе, улице Крылатской и Островной – до спортцентра "Крылатское".