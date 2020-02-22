Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:07

Электробусы вышли на новый маршрут в центре столицы

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские электробусы вышли на маршрут №810 от Рижского вокзала до улицы Тихвинской, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

"Московские электробусы начали работать на маршруте №810 в центре столицы – здесь они заменили автобусы. Транспорт следует от Рижского вокзала по проспекту Мира, Трифоновской улице и улице Образцова, Новосущевскому переулку до Тихвинской улицы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодняшний день число маршрутов, на которых курсируют электробусы, достигло 21.

"Маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ежедневно электробусами пользуются свыше 160 тысяч пассажиров", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального Мосгортранса Алексея Фомичева.

В электробусе могут единовременно ехать 85 пассажиров. Посадочных мест в нем выделено 30. Такой транспорт приспособлен для маломобильных граждан: наличествуют низкий уровень пола, пандусы. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на новый маршрут на западе столицы. Транспорт стал курсировать от Крылатского по Осеннему бульвару через метро "Крылатское", далее по дублеру Рублевского шоссе, улице Крылатской и Островной – до спортцентра "Крылатское".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика