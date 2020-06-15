Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

14:58

Электробусы запустили на маршруте № 231 в Москве

город транспорт технологии экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электробусы запустили на 28-м маршруте в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Электробусы поехали по маршруту № 231 на западе столицы – транспорт нового поколения заменил автобусы", – объявили в компании-перевозчике.

Маршрут связывает три района – Можайский, Фили-Давыдково и Филевский Парк. Электробусы проследуют от улицы Беловежской через Сколковское шоссе (в обратном направлении – через Вяземскую улицу) и Можайское шоссе.

Остановки предусмотрены у станции метро "Славянский бульвар" и площади Ромена Роллана. Заканчивается маршрут у станции метро "Филевский парк".

Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Кроме того, данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров и предоставляет дополнительные услуги – например зарядку для гаджетов.

Ранее стало известно, что московские электробусы начали следовать по маршруту № т88 в центре и на востоке столицы. Они едут от Новорязанской улицы у Казанского вокзала через Елоховскую площадь и далее до проспекта Буденного.

Это электробус. Что нужно знать об экологичном городском транспорте

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать