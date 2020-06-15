Электробусы запустили на маршруте № 231 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электробусы запустили на 28-м маршруте в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Электробусы поехали по маршруту № 231 на западе столицы – транспорт нового поколения заменил автобусы", – объявили в компании-перевозчике.

Маршрут связывает три района – Можайский, Фили-Давыдково и Филевский Парк. Электробусы проследуют от улицы Беловежской через Сколковское шоссе (в обратном направлении – через Вяземскую улицу) и Можайское шоссе.

Остановки предусмотрены у станции метро "Славянский бульвар" и площади Ромена Роллана. Заканчивается маршрут у станции метро "Филевский парк".

Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Кроме того, данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров и предоставляет дополнительные услуги – например зарядку для гаджетов.

Ранее стало известно, что московские электробусы начали следовать по маршруту № т88 в центре и на востоке столицы. Они едут от Новорязанской улицы у Казанского вокзала через Елоховскую площадь и далее до проспекта Буденного.

