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19:37

Электробусы вывели на маршрут № т88 в Москве

город транспорт экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские электробусы начали следовать по маршруту № т88 в центре и на востоке столицы. Таким образом, электрический транспорт обслуживает уже 27 маршрутов в городе.

Электробусы следуют от Новорязанской улицы у Казанского вокзала через Елоховскую площадь и далее до проспекта Буденого. По пути расположены остановки у станций метро "Бауманская" и "Электрозаводская".

На сегодняшний день в парке Мосгортранса более 380 экологически чистых автобусов, при этом в нынешнем 2020 году их число планируют увеличить до 600.

Электробусы вмещают 85 пассажиров и имеют 30 посадочных мест. Внутри установлены системы климат-контроля, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и экраны с маршрутной информацией.

С 3 июня новые экологичные автобусы начали работать на маршруте № т34 на западе столицы. Электробусы следуют от Киевского вокзала через Бережковскую набережную, Мосфильмовскую улицу, метро "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Проспект Вернадского" до станции метро "Юго-Западная".

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