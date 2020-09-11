Парк для электробусов планируют построить в Красной Пахре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобусный парк для хранения и технической эксплуатации электробусов планируется построить в селе Красная Пахра в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, парк рассчитан на 300 мест и будет обслуживать электробусы.

"Это не просто новый удобный вид транспорта, по словам Сергея Собянина, его использование внесет существенный вклад в экологию города, и к 2021 году Москва начнет закупать только такие машины", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Отмечается, что на участке, помимо открытых стоянок, разместят производственный и административно-бытовой корпуса.

Кузнецов добавил, что все сооружения выполнят в бело-голубой гамме. Фасады будут облицованы металлическими и композитными кассетами двух цветов, чередующимися с оконными проемами, общая площадь всех зданий составит более 20 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

В конце августа стало известно, что на столичные улицы вышел 450-й по счету электробус. Теперь в парке Мосгортранса электрических автобусов больше, чем в любом другом городе Европы. В этом году парк пополнился на 150 единиц. Еще столько же планируется получить до конца года. Сообщалось, что к 2024 году в городе будет курсировать свыше 2,6 тысячи электробусов. Это треть от всего наземного городского транспорта.

Электробусы запустили в столице в 2018 году. С этого времени они перевезли около 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров.

Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.

Они вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных граждан. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.

