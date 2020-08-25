На улицы Москвы вышел 450-й электробус

Фото: Дептранс Москвы
На столичные улицы вышел 450-й по счету электробус, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Экологически чистый вид транспорта курсирует по 36 маршрутам.
Как подчеркнули в ведомстве, теперь в парке Мосгортранса электрических автобусов больше, чем в любом другом городе Европы. В этом году парк пополнился на 150 единиц. Еще столько же планируется получить до конца года.
К 2024 году в городе будет курсировать свыше 2,6 тысячи электробусов. Это треть от всего наземного городского транспорта.
Электробусы запустили в столице в 2018 году. С этого времени они перевезли около 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров.
Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.
Они вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных граждан. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.
Ранее электробусы начали работать на маршруте № 789. Они курсируют через Холмогорскую улицу, Ярославское шоссе и проезд Серебрякова.
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