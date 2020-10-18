Маршруты наземного транспорта изменятся в трех округах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в конце октября 2020 года траектория движения нескольких маршрутов общественного транспорта изменится. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, будет изменена конечная остановка "Электрозаводский мост" на маршруте электробуса Т14 и автобусов Т14к и № 171. Ее перенесут с Электрозаводской улицы на площадь Журавлева к дому 2, строению 2. Изменения вводятся с 24 октября и буду действовать до окончания строительных работ на Электрозаводской улице.
На участке от поселка Марьино до 3-го микрорайона города Московский в ТиНАО поменяется время работы автобуса № 879. Начало движения теперь будет в 06:49, конец – 23:44. Ранее было 07:27 − 21:45. В обратном направлении автобус будет курсировать с 05:55 до 23:06 (вместо 05:55 − 20:09). Изменения касаются будних дней. Они вступят в силу с 26 октября.
С этого же дня поменяется маршрут К, курсирующий в центре города. По нему запустят электробусы, вместо автобусов. Они будут двигаться от станции метро "Китай-город" до кинотеатра "Ударник". Маршрут будет проходить через значимые социальные объекты Замоскворечья.
Ранее на маршрут № 205, который реализовывается на западе Москвы, выпустили электробусы. Благодаря данному маршруту пассажиров будут доставлять быстрее в трех районах города.
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