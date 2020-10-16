Собянин заявил, что введение платного въезда в центр Москвы не планируется

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти не собираются вводить платный въезд в центр города для частного автотранспорта, сообщил Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"Пока не планируем", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что не является сторонником жестких ограничительных мер в отношении автомобилистов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уже говорил о том, что планов по вводу платного въезда в столицу на данный момент нет.

При этом он отметил, что с 2010 года личных автомобилей в Московском регионе стало больше на два миллиона. Но количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс. В том числе благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, подчеркнул Ликсутов.

Свою роль играют внедрение платных парковок, пересмотр организации дорожного движения, внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и развитие альтернативных видов транспорта.

