Собянин заявил, что введение платного въезда в центр Москвы не планируется

09:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные власти не собираются вводить платный въезд в центр города для частного автотранспорта, сообщил Сергей Собянин в интервью ТАСС.
"Пока не планируем", – сказал мэр.
Он подчеркнул, что не является сторонником жестких ограничительных мер в отношении автомобилистов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уже говорил о том, что планов по вводу платного въезда в столицу на данный момент нет.
При этом он отметил, что с 2010 года личных автомобилей в Московском регионе стало больше на два миллиона. Но количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс. В том числе благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, подчеркнул Ликсутов.
Свою роль играют внедрение платных парковок, пересмотр организации дорожного движения, внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и развитие альтернативных видов транспорта.
В Минтрансе рассказали, когда общественный транспорт может стать бесплатным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: