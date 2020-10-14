Два новых ночных маршрута автобусов запустят в столице с 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в ночь с 14 на 15 ноября заработают два ночных маршрута н12 и н13, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Маршрут н12 "Китай-город – 4-й микрорайон Митино" будет проходить по Ленинградскому проспекту до Пятницкого шоссе через "Сходненскую" и Митино. Автобус н13 "Китай-город – 6-й микрорайоне Загорья" пойдет по проспекту Андропова в Восточное Бирюлево через "Коломенскую", "Каширскую", "Кантемировскую" и "Царицыно", – говорится в сообщении.

В ноябре в столице будут курсировать 15 ночных автобусов. Они отправляются от "Китай-города" каждые 30 минут и ходят с 1:00 до 5:30. Ежемесячно ночными маршрутами пользуются около 100 тысяч пассажиров.

В Дептрансе напомнили пассажирам о необходимости находиться в автобусах в масках и перчатках.

Ранее заместитель руководителя департамента транспорта города Дмитрий Пронин рассказал, что в столице планируют пересмотреть принцип размещения остановок наземного транспорта, а также улучшить маршрутную сеть в рамках новой программы развития.

По его словам, в результате доступность наземного транспорта увеличится на 15% к 2025 году. Пронин подчеркнул, что в 2021 году планируют провести масштабный пересмотр маршрутной сети наземного транспорта.

