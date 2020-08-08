Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Тестирование нового электробуса-гармошки в Москве продлится шесть-семь месяцев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"В этом году мы получим еще одну или две машины (электробуса) на испытания. Это электробус особо большой вместимости с гармошкой, который мы будем тестировать шесть-семь месяцев, для того, чтобы уже в конце 2021 года получить уже серийные образцы", – сказал Ликсутов.
Электробус будет оснащен системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, также в транспорте оборудуют USB-разъемы для зарядки телефонов.
Ранее сообщалось, что с 8 августа изменился графику маршрута электробусов т83. Теперь последние электробусы будут отправляться от улицы Уссурийской в 22:00 вместо 18:50, а от станции метро "Преображенская площадь" – в 22:35 вместо 19:24.
Электробусы запустили в столице в 2018 году. С этого времени они перевезли около 43,5 миллиона пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров. В начале июля на улицы города вышел 400-й электробус. Новый транспорт в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ
Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Кроме того, данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров и предоставляет дополнительные услуги в виде зарядки для гаджетов и медиаэкранов.
Количество электробусов в Москве достигло 400
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