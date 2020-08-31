В Митине и Тушине появятся новые ночные маршруты автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве идет разработка нескольких ночных маршрутов в районах Митино и Тушино, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram

"В начале августа мы собирали идеи по расширению сети ночного транспорта и получили около 100 предложений. Жители районов Митино и Тушино оказались самыми активными – они прислали 20 предложений", – заявили в ведомстве.

По данным Дептранса, специалисты занимаются проработкой вариантов прохождения трасс.

В ведомстве напомнили, что ночные маршруты впервые были запущены в Москве в 2013 году. На сегодняшний день услуга доступна в 84 районах города, созданы суммарно 13 маршрутов.

С 1 сентября в столице вернут в обиход автобусные маршруты для школьников. В частности, снова заработают маршруты № т55, 611, 627к, 706, 723, 740, 820.

