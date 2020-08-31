В Митине и Тушине появятся новые ночные маршруты автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве идет разработка нескольких ночных маршрутов в районах Митино и Тушино, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram
"В начале августа мы собирали идеи по расширению сети ночного транспорта и получили около 100 предложений. Жители районов Митино и Тушино оказались самыми активными – они прислали 20 предложений", – заявили в ведомстве.
По данным Дептранса, специалисты занимаются проработкой вариантов прохождения трасс.
В ведомстве напомнили, что ночные маршруты впервые были запущены в Москве в 2013 году. На сегодняшний день услуга доступна в 84 районах города, созданы суммарно 13 маршрутов.
С 1 сентября в столице вернут в обиход автобусные маршруты для школьников. В частности, снова заработают маршруты № т55, 611, 627к, 706, 723, 740, 820.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: