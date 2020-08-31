Автобусные маршруты для школьников запустят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автобусные маршруты для школьников вернут с 1 сентября в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Дети и подростки смогут воспользоваться специальными рейсами, которые вернут после летних каникул. Так, снова заработают маршруты № т55, 611, 627к, 706, 723, 740, 820. Также возобновится движение общественного транспорта по маршрутам №11, 12, 399, 419 и 822.
В пресс-службе ведомства отметили, что автобус № 822 теперь будет следовать через Яузскую аллею до платформы Яуза. Кроме того, по пути автобусы будут останавливаться возле станции Белокаменная Московского центрального кольца.
Ранее столичным жителям порекомендовали заранее приобретать билеты для проезда на транспорте. В Дептрансе также напомнили, что их можно продлить, если срок действия пришелся на режим самоизоляции.
Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября. В частности, в ведомстве посоветовали рассказать детям об опасности коронавируса и о необходимости соблюдать предписанные санитарные правила.
Столичных родителей просят соблюдать дистанцию и масочный режим на территории школ
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