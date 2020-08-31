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Москва 24

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Общество

16:58

Москвичам рекомендовали заранее покупать проездные билеты перед 1 сентября

город транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном департаменте транспорта перед 1 сентября напомнили о необходимости приобретать проездные билеты заранее. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Готовимся к первому дню осени и хотим напомнить: пожалуйста, приобретайте проездные билеты заранее. Не забывайте, что можете их продлить, если срок действия пришелся на период самоизоляции", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что если пассажир не пользовался общественным транспортом в период самоизоляции, то проверить размер компенсации по карте "Тройка" можно в приложении "Метро Москвы".

"Чтобы завтра не пришлось стоять в очереди, позаботьтесь о покупке или продлении своего проездного уже сегодня", – говорится в сообщении.

Владимир Путин ранее подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.

Замминистра просвещения РФ Денис Грибов уточнял, что дополнительные ограничительные меры в школах России могут ввести в случае второй волны коронавируса. В Минобрнауки РФ добавили, что вузы РФ тоже готовы начать учебный год с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

При возникновении очагов заболевания в школах они сами будут решать вопрос с введением карантина, рассказали Минпросвещения. При этом министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что при переходе на "удаленку" образовательный процесс прерывать не станут.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. В Москве мероприятие организуют только для первоклассников. Для учащихся 2-11-х классов сделают классные часы.

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