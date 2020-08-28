Ремонт трамвайных путей у станции метро "Октябрьская" начнется 29 августа

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Трамвайные пути на разворотном кольце у станции метро "Октябрьская" начнут ремонтировать с 29 августа, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

На это время остановка "Метро "Октябрьская" (посадка) переносится к дому 6 по улице Шаболовке. Изменения коснутся трамваев № 14, 26, 47.

На текущей неделе был возобновлен постоянный график работы автобусных маршрутов № 1004 и МЦ1. Последний автобус МЦ1 отправляется от метро "Лесопарковая" в 18:16, от ММЦ УФМС (деревня Сахарово) – в 20:40. На маршруте № 1004 восстановлено время отправления фиксированных рейсов от ГБУ ММЦ – в 20:20 и 20:40.

Для автобусов № 834 перенесена остановка "Полиграфический колледж" по улице Красная Сосна при следовании от Ярославского шоссе: ее переместили на 25 метров вперед. На Севастопольском проспекте автобусная остановка "6-й Загородный проезд" для автобусов № 786, 826 и С5 теперь располагается на 100 метров дальше по направлению от центра города.