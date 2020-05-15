Новый автобусный маршрут соединит станции метро "Нагатинская" и "Коломенская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый автобусный маршрут запустят между станциями метро "Нагатинская" и "Коломенская". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Новое расписание начнет действовать с 16 мая. Автобусы под номером 351 будут следовать от станции "Нагатинская" до "Коломенской" через набережные Новоданиловскую и Нагатинскую.

В конце апреля автобусный маршрут № 746 запустили в районе Северном. Маршрут призван соединить станции Московского центрального кольца (МЦК) Новодачная и Долгопрудная.

Автобусы следуют из 4-го микрорайона через улицу Академика Алиханова и далее через улицу Академика Христиановича и Проектируемый проезд 1218. Водители автобусов работают по будням с 07:00 до 20:30.

