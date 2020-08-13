В Москве с 15 августа прекратят работу три автобусных маршрута

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве несколько автобусных маршрутов прекратят работать с 15 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Изменения связаны с низким пассажиропотоком на этих направлениях.
Так, будет закрыт маршрут № 271 – от остановки "Крылатское" до станции метро "Полежаевская". Перестанут ездить автобусы Т11к "Загорье" – "Метро "Каширская" и Т70к, проходящий от остановки "Братцево" до деревни Захарково.
Уточняется, что у данных направлений есть дублирующие маршруты, которыми и советуют воспользоваться пассажирам: Т11 (вместо автобуса Т11к), Т70 (вместо автобуса Т70к), Т19, № 391 (вместо автобуса № 271).
Ранее сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов. Сейчас в городе работают 13 таких маршрутов. Ими уже воспользовались более полумиллиона человек.
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