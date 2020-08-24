Восстановлен постоянный график работы автобусов № 1004 и МЦ1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восстановлен постоянный график работы автобусных маршрутов № 1004 и МЦ1. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, последний автобус МЦ1 отправляется от метро "Лесопарковая" в 18:16, от ММЦ УФМС (деревня Сахарово) – в 20:40. На маршруте № 1004 восстановлено время отправления фиксированных рейсов от ГБУ ММЦ – в 20:20 и 20:40.

Ранее сообщалось, что остановку "Полиграфический колледж" для автобусов № 834 по улице Красная Сосна при следовании от Ярославского шоссе перенесли на 25 метров вперед.

Также перенесены остановки общественного транспорта на Авиационной и Кантемировской улицах. Речь идет об остановках "Пехотная улица" для трамваев № 6, 15, 28, 30, 31 и "Кантемировская улица" для автобусов № 150, 162, 269, 839.