Остановки на Авиационной и Кантемировской улицах перенесут с 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Остановки общественного транспорта на Авиационной и Кантемировской улицах перенесут с 15 августа 2020 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Речь идет об остановках "Пехотная улица" для трамваев № 6, 15, 28, 30, 31. Она будет перенесена на 50 метров вперед при следовании в центр. Остановка "Кантемировская улица" для автобусов № 150, 162, 269, 839 будет перемещена на 120 метров вперед при следовании к Пролетарскому проспекту", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 августа прекратят работу три автобусных маршрута.

Также в столице планируют увеличить количество ночных маршрутов автобусов. Сейчас в городе работают 13 таких маршрутов. Ими уже воспользовались более полумиллиона человек.