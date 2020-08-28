В Москве несколько остановок общественного транспорта перенесут с 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На улицах Малая Филевская, Кожевническая и Самотечная с 29 августа перенесут остановки наземного общественного транспорта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

"Остановку "Метро "Пионерская" для автобусов №109, П130 по улице Малая Филевская перенесут на 40 метров назад при следовании в центр, а остановку "Метро "Пионерская" для автобуса №135 по улице Малая Филевская перенесут на 140 метров назад при следовании из центра", – рассказали в пресс-службе.

Остановку "Новоспасский мост" для автобусов №106, 158, 632 по улице Кожевническая перенесут на 65 метров вперед при следовании к Павелецкому вокзалу и на 60 метров назад при следовании в центр перенесут остановку "Самотечная эстакада" для автобусов т13, №24, н6 и электробуса №38 по улице Самотечная.

Ранее сообщалось, что остановку "Полиграфический колледж" для автобусов № 834 по улице Красная Сосна при следовании от Ярославского шоссе перенесли на 25 метров вперед.